Manavgat'ta kamyonet-motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi 7007 sokakta meydana gelen kazada, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametine gitmekte olan Mustafa S.'nin kullandığı 07 BCP 074 plakalı kapalı kasa kamyonet, sokak kesişimine geldiğinde dur tabelasını dikkate almayarak yoluna devam etti. Bu sırada sokak üzerinde Tugayoğlu Caddesi istikametine seyir halindeki Meryem D.'nin kullandığı 07 BEL 348 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Yaralı ve Müdahale

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Yıldız Dinç yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

