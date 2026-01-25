Manavgat'ta kaza: Muz sarartma tüpleri yola saçıldı, trafik tek şeritten

Manavgat'ta kaza: Muz sarartma tüpleri yola saçıldı

Kaza anı ve yol trafiğine etkisi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, D-400 Antalya-Alanya Karayolu üzerindeki Sanayi Köprülü Kavşağında bir kamyonet bariyerlere çarparak kaza yaptı. Olayda araçta bulunan poşetler ile muz sarartma tesislerinde kullanılan Etilen gazı tüpleri yola saçıldı.

Kazada sürücü Yaşar K.'nın kullandığı 33 AKC 936 plakalı kamyonet, Antalya istikametinden Alanya yönüne giderken kontrolden çıkarak yolun her iki tarafındaki bariyerlere çarptı. Yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kaza sebebi olarak bildirildi.

Çarpmanın ardından kamyonetin geldiği yöne geri döndüğü, kazada şans eseri yaralanan olmadığı belirtildi. Araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yola saçılan tüpler ve trafik düzenlemesi

Köprülü kavşak üzerinde kamyonetten dökülen poşet torbalar ile çok sayıda etilen gazı tüpü, 100 metrelik alana yayıldı. Tüplerin ve aracın yolda kalması nedeniyle bölgedeki trafik, Alanya istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yetkililerin tüpleri ve aracı kaldırmasının ardından yol trafiği normale döndü.

