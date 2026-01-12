Manavgat'ta Ocakta Unutulan Makarna İtfaiyeyi Harekete Geçirdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evinin anahtarını içeride bırakan bir yaşlı kadının ocakta makarnayı hatırlayıp yardım istemesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri alarma geçti.
Olayın ayrıntıları
Antalya Caddesi Kapalı Çarşı girişinde uygulama yapan Motosikletli Trafik Polisi yanına gelen Gürmüz Menteş adlı yaşlı kadın, ocakta makarna unuttuğunu ve anahtarını evde bırakarak ekmek almaya indiğini söyleyip yardım talep etti.
Polis, yaşlı kadının ifadesi üzerine 112'yi arayarak itfaiye talebinde bulundu. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, verilen bilgilere göre önce binaya merdivenlerden çıkarak kapıyı açmayı denedi.
Kapının açılmaması üzerine itfaiye eri, merdivenden 4 katlı binanın 4. Kat balkonuna çıkarak balkondan eve girdi ve elektrikli ocağın fişini çekti. İtfaiyenin müdahalesiyle olası yangın tehlikesi önlendi.
Gürmüz Menteş olay sonrası, "Makarnayı ocağa koyduktan sonra ekmek almak için aşağıya inerken anahtarı almadan kapıyı çekip çıktım. Anahtarı içeride unuttuğumu anlayınca polisten yardım istedim. Polis itfaiyeyi çağırdı" dedi.
İtfaiyenin balkondan kapıyı açmasının ardından evine giren yaşlı kadın, içeride herhangi bir yanık veya yangın belirtisi olmaması üzerine rahat bir nefes aldı.
