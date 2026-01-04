DOLAR
Manavgat'ta okul temizlik görevlisi Sema Kayar hastanede hayatını kaybetti

Manavgat'ta bir ilköğretim okulunda dinlenme odasında rahatsızlanan temizlik görevlisi Sema Kayar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; cenazesi dün defnedildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:21
Olayın detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ilköğretim okulunda temizlik görevlisi olarak çalışan Sema Kayar, personel dinlenme odasında rahatsızlanarak bayıldı.

Okul idarecilerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Kayar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Sema Kayar kurtarılamadı.

Sema Kayar'ın cenazesi, dün Aşağı Işıklar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

