Manavgat'ta okul temizlik görevlisi Sema Kayar hastanede hayatını kaybetti

Manavgat'ta okul temizlik görevlisi hayatını kaybetti

Olayın detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ilköğretim okulunda temizlik görevlisi olarak çalışan Sema Kayar, personel dinlenme odasında rahatsızlanarak bayıldı.

Okul idarecilerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Kayar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Sema Kayar kurtarılamadı.

Sema Kayar'ın cenazesi, dün Aşağı Işıklar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

