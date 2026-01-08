Manavgat'ta Taksi, Sinyal Veren Otomobile Yandan Çarptı

Manavgat'ta Çetin Emeç Caddesi kavşağında sinyal verip şerit değiştiren otomobile ticari taksi yandan çarptı; kaza güvenlik kameralarına yansıdı, yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:48
Kaza anı ve yerel ayrıntılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, sağa dönmek için sinyal veren ve önce sol şeride kayan otomobile aynı istikamette seyir halinde olan ticari taksi yandan çarptı.

Olay yeri: Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesindeki kavşakta; çarpışma, 5036 Sokak kesişiminde gerçekleşti.

Taraflar: Kazaya karışan ticari taksiyi Burak Ç. yönetiyordu (plaka: 07 J 0086). Diğer otomobilin sürücüsü ise Alman uyruklu Bettina M. (plaka: 07 AVB 382).

Kazanın anları hem güvenlik kamerasına hem de araç kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önce sol şeride geçtiği, ardından şerit değiştirip sinyal verdiği sırada çarpışmanın gerçekleştiği görülüyor.

Sonuç: Çarpışma sonucunda araçlarda hasar oluştu; ancak görüntülere göre kimsenin burnu bile kanamadı ve yaralanma yaşanmadı.

