Manavgat’ta ticari taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde sol şeritten sağ şeride geçip sola dönüş yapmak isteyen otomobil, aynı istikamette seyreden ticari taksi ile çarpıştı.
Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Ç’nin 07 J 0086 plakalı ticari taksi 5036 sokak kesişimine geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki Alman uyruklu Bettina M’nin kullandığı 07 AVB 382 plakalı otomobille çarpıştı.
Güvenlik kamerasına ve araç kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobillerde hasar oluştu, ancak kimsenin burnu bile kanamadı.
Kayıtlarda, Alman sürücünün kullandığı otomobilin yolun sol şeridindeyken sağ şeride geçtiği ve ardından sinyal verip sola döndüğü sırada çarpışmanın meydana geldiği görüldü.
Sağ şeride geçip sola dönüş yapan otomobile ticari taksi böyle çarptı