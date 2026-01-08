Manavgat’ta ticari taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı

Manavgat’ta Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi kavşağında ticari taksi ile Alman sürücünün otomobili çarpıştı; kazada yaralanan olmadı, anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:29
Manavgat’ta ticari taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı

Manavgat’ta ticari taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sol şeritten sağ şeride geçip sola dönüş yapmak isteyen otomobil, aynı istikamette seyreden ticari taksi ile çarpıştı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Ç’nin 07 J 0086 plakalı ticari taksi 5036 sokak kesişimine geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki Alman uyruklu Bettina M’nin kullandığı 07 AVB 382 plakalı otomobille çarpıştı.

Güvenlik kamerasına ve araç kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobillerde hasar oluştu, ancak kimsenin burnu bile kanamadı.

Kayıtlarda, Alman sürücünün kullandığı otomobilin yolun sol şeridindeyken sağ şeride geçtiği ve ardından sinyal verip sola döndüğü sırada çarpışmanın meydana geldiği görüldü.

Sağ şeride geçip sola dönüş yapan otomobile ticari taksi böyle çarptı

Sağ şeride geçip sola dönüş yapan otomobile ticari taksi böyle çarptı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
2
Fatih'te İş Yerine Ateş Açan Şüpheliler Polise Silah Doğultup Yakalandı
3
Bursa'da Motokurye Anayola Çıkan Tıra Çarptı
4
Bursa'da Lodos Metroyu Durdurdu: Poşet Yüzünden Binlerce Yolcu Yolda Kaldı
5
Çatalca'da Pazarcıların Fırtına İmtihanı: Brandalar Havalandı
6
Avcılar'da Fırtına Çatı Parçalarını Uçurdu: İş Yerlerinde Büyük Hasar
7
Söke'de Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları