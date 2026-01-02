Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Skunk ve Silah Ele Geçirildi

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Jandarma ekipleri ev ve iş yerinde arama yaptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, silah ve para ele geçirildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli (R.U.)'nun evinde ve iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda 50 gram skunk, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız 9x19 milimetre tabanca, 82 adet 9x19 milimetre tabanca fişeği, 1 cep telefonu, bin 465 avro, 110 sterlin ve 14 bin 50 lira nakit para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli tahkikat başlatıldı.
