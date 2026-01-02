DOLAR
43,04 -0,18%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.054,2 -1,49%
BITCOIN
3.844.949,75 -1,22%

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Skunk ve Silah Ele Geçirildi

Manavgat'ta jandarma operasyonunda 50 gram skunk, ruhsatsız silahlar, çok sayıda mermi ve döviz ile 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:32
Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Skunk ve Silah Ele Geçirildi

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Jandarma ekipleri ev ve iş yerinde arama yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, silah ve para ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli (R.U.)'nun evinde ve iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 50 gram skunk, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız 9x19 milimetre tabanca, 82 adet 9x19 milimetre tabanca fişeği, 1 cep telefonu, bin 465 avro, 110 sterlin ve 14 bin 50 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli tahkikat başlatıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
2
Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok
3
Şanlıurfa Harran'da Sulama Kanalı: Halil Gündüz İçin Arama 5. Gün
4
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: M.A. Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Başakşehir’de Vinç Çıkarma Çalışmaları 28. Saate Girdi
7
Eskişehir'de su şebekeleri dondu: besiciler hayvanları susuz kaldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları