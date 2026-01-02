Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Skunk ve Silah Ele Geçirildi

Manavgat'ta jandarma operasyonunda 50 gram skunk, ruhsatsız silahlar, çok sayıda mermi ve döviz ile 1 şüpheli gözaltına alındı.