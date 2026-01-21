Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 250 Gram Skunk Ele Geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Yapılan aramalarda, M.Z. isimli şüpheliye ait araç ve ikamette 250 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
