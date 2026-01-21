Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 250 Gram Skunk Ele Geçirildi

Manavgat'ta düzenlenen operasyonda 250 gram skunk ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi; şüpheli M.Z. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:10
Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 250 Gram Skunk Ele Geçirildi

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 250 Gram Skunk Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Yapılan aramalarda, M.Z. isimli şüpheliye ait araç ve ikamette 250 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA SKUNK VE UYUŞTURUCU KULLANIMINA YÖNELİK APARAT ELE GEÇİRİLDİ.

MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA SKUNK VE UYUŞTURUCU KULLANIMINA YÖNELİK APARAT ELE GEÇİRİLDİ.

