Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Skunk ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın Manavgat operasyonunda 20 gram skunk, binlerce makaron ve içime hazır tütün ele geçirildi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:10
Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Skunk ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Skunk ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirdi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli M.B.'nin evinde ve iş yerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 20 gram skunk, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 15 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 8 bin 600 adet boş makaron ve 6 bin 250 adet içime hazır tütün bulundu.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı; ekiplerin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA...

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Safranbolu'da 46 Günde İkinci Tarihi Konak Yangını
2
İzmir’de orta refüjden karşı yöne geçen sürücüye 11 bin 895 TL ceza, ehliyete 2 ay el konuldu
3
İnegöl'de Kayınbirader ile Enişte Kavgası: 1 Ağır Yaralı
4
Elif Kumal'ın Kaybolmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Samsun'da Pera, Araca Saklanmış 590g Metamfetamin Buldu
6
Sinop'da Sahil Güvenlik 2024-2025 Faaliyet Verileri: Görev Süresi ve Kontroller Arttı
7
Tarsus'ta Motosiklet Kamyonun Altına Girdi: Sürücü Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları