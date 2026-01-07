Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Skunk ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirdi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli M.B.'nin evinde ve iş yerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 20 gram skunk, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 15 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 8 bin 600 adet boş makaron ve 6 bin 250 adet içime hazır tütün bulundu.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı; ekiplerin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.