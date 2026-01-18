Manavgat'ta zincirleme kaza: 2 ehliyetsiz, 1 sürücü alkollü çıktı

Manavgat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 sürücünün ehliyetsiz, birinin ise hem ehliyetsiz hem alkollü olduğu ve toplam 83 bin 980 TL ceza uygulandığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:51
Kaza ve inceleme detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda üç aracın karıştığı zincirleme kazada önemli ihlaller tespit edildi. Olayda, sürücülerden ikisinin ehliyetsiz olduğu, bu kişilerden birinin ise aynı zamanda alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halindeki Hasan K.D.'nin kullandığı 07 CDJ 468 plakalı Volkswagen Passat marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bariyerlere çarpmasıyla başladı. Bariyerlere çarpan araca, arka arkaya gelen Ahmet D. (sürücü 81 ER 008 plakalı araç) ile Ömer R.O. (sürücü 07 LM 889 plakalı Volkswagen) çarptı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen 112 sağlık, Bölge Trafik ve Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri müdahale etti. Araç sürücüleri, kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmeyi reddetti.

Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, 07 CDJ 468 plakalı aracın sürücüsü Hasan K.D. ve 07 LM 889 plakalı aracın sürücüsü Ömer R.O.'nun sürücü belgelerinin olmadığı; Ömer R.O.'nun ise alkollü olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sürücülere ve araç sahiplerine toplam 83 bin 980 TL para cezası uygulandı.

Kazanın ardından araçların yol ortasında kalması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

