Manisa'da 7 Suçtan Aranan Firari H.B. Yakalandı

Yunusemre'de gerçekleştirilen operasyonla cezaevine teslim edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 5 Ocak günü saat 12.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yakalanan H.B. (33) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda; Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık suçlarından verilen 5 ayrı yakalama emri, ayrıca Manisa 2. Asliye Ceza Mahkemesi ile İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından verilen kararlar doğrultusunda toplamda 7 ayrı yakalama emri ile arandığı tespit edildi.

Şahsın hakkında kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

