DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.638,34 0,21%

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa Demirci'de iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:03
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Demirci-Selendi kara yolunda çarpışma

Manisa'nın Demirci ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Demirci-Selendi kara yolu üzerinde meydana geldi. Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D. idaresindeki 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 64 AU 105 plakalı otomobilin sürücüsü Soner Kapucu ile araçta bulunan Mehmet Kapucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D., Demirci Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayda hayatını kaybeden Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri sırada kaza meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Trafik Denetimleri: 668 bin 52 Araç Kontrol Edildi, 123 bin 909'e İşlem
2
Mersin'de MİT Destekli Operasyon: 33 Milyonluk 108 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Kahramanmaraş’ta Yarış İddiası: Nişanlı Çift Trafik Kazasında Öldü
4
Buldan'da 30 Metrelik Çukurla Tarihi Eser Arama: Kaçak Kazıcılar Suçüstü
5
Kocaeli'de Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı, 14 Kadın Kurtarıldı
6
Buldan'da Polis Kahvehanelerde Çay İkramıyla Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye