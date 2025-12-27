Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Demirci-Selendi kara yolunda çarpışma

Manisa'nın Demirci ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Demirci-Selendi kara yolu üzerinde meydana geldi. Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D. idaresindeki 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 64 AU 105 plakalı otomobilin sürücüsü Soner Kapucu ile araçta bulunan Mehmet Kapucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D., Demirci Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayda hayatını kaybeden Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri sırada kaza meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

