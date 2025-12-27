Hasköy-Mutki karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Yolda kalan sürücülere ekipler müdahale etti

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbir kapsamında 49-30 KK numaralı Hasköy-Mutki kara yolunun 0+000 ile 9+000 kilometreleri arası, saat 13.35 itibarıyla taşıt trafiğine kapatıldı.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Olay yerine intikal eden Karayolları ekipleri, mahsur kalan sürücülerin yardımına yetişerek araçların güvenli bölgelere çekilmesini sağladı.

Karayolları ekiplerinin bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Yol açma çalışmalarına katılan İş Makinesi Operatörü İdris Karakan, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarırken, alternatif güzergâhların kullanılmasını tavsiye etti.

Yetkililer, hava koşulları normale dönene kadar sürücülerin güncel duyuruları takip etmelerini ve güvenli ulaşım için uyarılara uymalarını istedi.

