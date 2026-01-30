Manisa'da firari H.A. yakalandı — 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis

Manisa JASAT ekipleri, hakkında 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ve 91 suç kaydı bulunan H.A.'yı 30 Ocak'ta Turgutlu'da yakalayıp cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:03
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:03
JASAT operasyonu ve yakalama

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hakkında 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiye göre, 30 Ocak tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, hakaret, hırsızlık ve yağma suçlarından toplam 91 adet suç kaydı bulunan H.A. (28) isimli şahsın Turgutlu ilçesinde olduğu belirlendi.

Gözaltı ve teslim

JASAT ekiplerince yapılan saha araştırmaları ve istihbari çalışmalar neticesinde yakalanan H.A., gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

