Serik'te Emekli Polis Trafik Kazasında Öldü — Kaza Anı Kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu emekli polis Abdulkadir İhsan Sinan hayatını kaybetti; kaza anı kamerada.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 22:41
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:44
Serik'te emekli polis kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emekli polis memuru Abdulkadir İhsan Sinan (66) yaşamını yitirdi. Olay, Antalya–Alanya D-400 karayolu üzerinde saat 20.00 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulkadir İhsan Sinan (66), sürücüsü Y.E.G. olan 07 AG 0011 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Sinan yaklaşık 100 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sinan, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen Sinan kurtarılamayarak hayatını kaybetti; cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, elektrikli bisiklet sürücüsünün yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada aracın yolun ortasından çarptığı anlar yer alıyor.

Kazada hayatını kaybeden Sinan'ın, Serik'te polis memuru olarak görev yaptıktan sonra emekli olup ilçeye yerleştiği öğrenildi.

