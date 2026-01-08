Manisa'da Fırtına ve Sağanak: Esnaf Valizleri Bağlayıp Kurtardı

Manisa'da sabah başlayan şiddetli fırtına ve sağanak hayatı etkiledi; valizleri komşu esnaf kurtardı, yağmurun devam etmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:42
Sabah başlayan şiddetli rüzgar ve yağış kentte yaşamı olumsuz etkiledi

Manisa'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış kent yaşamını etkiledi. Fırtına nedeniyle bir çantacı dükkanının önünden uçan valizler, çevredeki esnafın müdahalesiyle zarar görmeden kurtarıldı; dükkan sahipleri çantaları bağlayarak önlem aldı.

Caddelerdeki yağmur suyu birikmeleri, bazı noktaların adeta dere yatağına dönmesine yol açtı. Vatandaşlar caddeden kaldırıma geçmekte zorlanırken, dükkanların önünde oluşan su birikintileri nedeniyle esnaf kapı önlerindeki suları çekip mağazalarına girmeyi sağladı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyelerini tutmakta güçlük yaşayan vatandaşlar kaldırımlarda zor anlar yaşadı. Cadde ve sokakların diğer günlere göre daha tenha olduğu gözlemlenirken, bazı esnaf yağışı beklediklerini ve yağmurun Manisa'ya bereket getirmesini dilediklerini ifade etti.

Olay anında sokağa savrulan valizleri kurtaran komşu esnaf Ahmet Cantür, olayı şu sözlerle anlattı: "Son anda yakaladık. Şiddetli bir rüzgar çıktı. Aşağı doğru uçan valizleri son anda yakaladım."

Yağmurun günün ilerleyen saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

