Manisa'da Narkotik Operasyonu: Salihli, Soma, Turgutlu'da Uyuşturucuya Geçit Yok

Manisa'nın Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerinde narkotik ekiplerinin operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:39
Manisa'da narkotik ekiplerinden sokak operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirlikleri ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarının önlenmesine yönelik sokak çalışmaları gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamı

Yapılan sokak çalışmaları ve aramalarda toplamda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda suç unsuru olduğu değerlendirilen maddelere ulaştı.

Ele geçirilen maddeler

Aramalarda tespit edilen malzemeler arasında; 1 parça halinde 168 içimlik A4 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid madde, 2 bin 335 adet sentetik ecza hapı, 146 adet ecstasy hap, 38 parça halinde toplam 25,43 gram esrar maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL para bulundu.

Şüpheliler ve adli işlem

Olayla ilgili olarak 10 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılırken, 4 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

