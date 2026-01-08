Manisa'da rögar iddiası: 'Bebek gördüm' sözleri üzerine ekipler harekete geçti

Yunusemre Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kadının rögar içinde bebek cesedi gördüğünü iddia etmesi üzerine polis, itfaiye ve MASKİ arama başlattı; şu ana kadar bulgu yok.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:44
Manisa'da rögar iddiası: 'Bebek gördüm' sözleri üzerine ekipler harekete geçti

Manisa'da rögar iddiası: 'Bebek gördüm' sözleri üzerine ekipler harekete geçti

Olayın ayrıntıları

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, bir apartman dairesinde yaşanan olay mahallede paniğe neden oldu. İddiaya göre, annesinin tuvaletinin tıkanması üzerine komşusundan yardım isteyen S.E., birlikte rögar kapağını açtı.

S.E., rögar içinde poşet içerisinde bir bebek cesedi gördüğünü öne sürdü. Kadının anlattığına göre poşetin alt kısmı yırtılınca poşet ve bebek rögar içine düştü ve durumu yetkililere bildirdi.

Ekip müdahalesi ve arama çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri sevk edildi. Ekipler, iddianın geldiği rögar hattı ve çevresinde detaylı arama çalışması başlattı.

Yapılan incelemede, rögar hattında herhangi bir bebek cesedine rastlanmadı. Ekipler, kanalizasyonun aktığı yöndeki diğer rögar kapaklarını da açarak arama çalışmalarını sürdürdü.

Olayla ilgili soruşturmanın ve incelemenin devam ettiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

