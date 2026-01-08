Manisa'da Sağanakta 400 Personel ve 64 Araçla Acil Müdahale

Manisa'da gece başlayan fırtına ve sağanak için Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, 400 personel ve 64 araçla kritik müdahaleler yaptı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 18:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:22
Manisa'da Sağanakta 400 Personel ve 64 Araçla Acil Müdahale

Manisa'da gece başlayan fırtına ve sağanak yağış alarmı

Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına ve şiddetli sağanak yağışa karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için 400 personel ve 64 araç ile yoğun bir çalışma yürütüldü.

Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, yağışın günlük yaşamı aksatmaması için sahada aralıksız görev yaptı. Çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilgili daire başkanlıkları aracılığıyla anlık olarak takip ederken, MASKİ Genel Müdür Vekili Ali Kılıç ile Kanalizasyon Daire Başkanı Şahika Orhan de sahada incelemelerde bulundu.

Kritik noktalara hızlı müdahale

Sağanak nedeniyle yaprak ve çöplerle tıkanan yağmur suyu ızgaraları ekipler tarafından kısa sürede temizlendi. Su birikintilerinin oluştuğu noktalarda motopomplarla tahliye çalışması yapıldı, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alındı. Kanalizasyon hatlarında su akışının kesintisiz devam etmesi için eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirildi.

Ekipler teyakkuzda

Yetkililer, olabilecek yeni yağışlara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi. Vatandaşların yaşanabilecek her türlü sorun, talep ve şikâyetlerini ALO 185 MASKİ hattı ile ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat iletebilecekleri hatırlatıldı.

