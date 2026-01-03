DOLAR
Manisa Sarıgöl'de Trafik Kazası: Baba Samet ve Oğlu Necip Toprağa Verildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden baba Samet Ulutaş (31) ve oğlu Necip Ulutaş (6), gözyaşlarıyla defnedildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:29
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:29
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Samet Ulutaş (31) ile oğlu Necip Ulutaş (6), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze töreni ve vedâ

Kazada hayatını kaybeden baba ve oğlun cenazeleri, ikindi namazını müteakip ailelerine getirilerek helallik alındı. Ardından cenazeler Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'ne getirildi. Kazada yaralanan anne Ümmü Gül Ulutaş (26), tören sırasında güçlükle ayakta durabildi.

Cenaze namazının ardından Samet Ulutaş ile Necip Ulutaş, Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Kazanın detayları

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümmü Gül Ulutaş (26) yönetimindeki 45 AKG 328 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olan Samet Ulutaş (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Necip Ulutaş (6) ise kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü Ümmü Gül Ulutaş, Sarıgöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

