Manisa Turgutlu'da Yol Çökmesi: İnsan Kemikleri Bulundu

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yağışların ardından meydana gelen yol çökmesi sonrası yapılan incelemelerde, bir kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Olay

Olay, İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki yolda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Çöken alanda inceleme yapan vatandaşlar, toprak içerisinde kemik parçaları fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

İnceleme ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ile belediye görevlileri koordineli şekilde kazı ve detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, yüzeye yakın bir noktada insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ile çeşitli kemik parçalarına ulaşıldı.

Buluntular, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda kimlik tespiti ve detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kemiklerin kime ait olduğunun ve olayın geçmişinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar, alanın daha önce eski bir mezarlık olduğunu ve bulunan kemiklerin eski mezarlara ait olabileceğini öne sürdü. Kesin sonuçların Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

