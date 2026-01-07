Mardin’de Aralık 2025’te 15 Terör Operasyonu: 17 Gözaltı, 3 Tutuklama

Vali Tuncay Akkoyun, Aralık 2025’te Mardin’de 15 terör operasyonu düzenlendiğini; 17 gözaltı, 3 tutuklama olduğunu ve diğer güvenlik çalışmalarını açıkladı.

Mardin’de Aralık 2025 Güvenlik Değerlendirmesi

Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, kentteki kamu düzeni ve güvenliğin korunmasına yönelik çalışmalarda kararlılığın sürdüğü vurgulandı.

Terör Operasyonları

Açıklamaya göre, Aralık 2025 döneminde il genelinde 15 terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda toplam 17 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 3 kişi tutuklandı.

Diğer Güvenlik ve Hudut Önlemleri

Vali Akkoyun, terörle mücadele ve organize suç çetelerine yönelik operasyonların da sürdüğünü belirterek, bu kapsamda ilde 3 operasyon düzenlendiğini ve 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını aktardı. İlde yapılan uygulamalarda 138 silah ile 4 bin 692 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Suriye sınır hattında alınan önlemlerle ilgili Akkoyun, Aralık ayında Suriye’den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 83 kişinin hudut birliklerince sınır hattı ötesinde engellendiğini; sınırı geçmeye teşebbüs eden 16 kişinin ise yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildiğini söyledi.

Narkotik, Kaçakçılık ve Siber Suçlarla Mücadele

Bağımlılıkla mücadele kapsamında il genelinde 71 narkotik operasyonu gerçekleştirildi; bu operasyonlarda 98 şahsa işlem yapıldı ve gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Aralık ayında 52 operasyon düzenlenmiş, bu operasyonlar kapsamında 85 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Huzur ve güven uygulamaları kapsamında ilde aranan toplam 713 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçları, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere yürütülen siber suç operasyonlarında 5 operasyon yapılmış; bu operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişi adli mercilere sevk edilmiştir.

Karla Mücadele ve Afet Yönetimi

29 Aralık’ta başlayan ve üç gün süren kuvvetli kar yağışı döneminde Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları, AFAD, sağlık birimleri ve ilgili kurumlarla anlık iletişim sağlanarak önlemler zamanında alındı. Kar yağışı süresince sahada yaklaşık 1.200 personel ve 300 araca yakın ekip görev yaptı.

Akkoyun, planlı ve etkin çalışmalar sayesinde kar yağışının afete dönüşmesinin engellendiğini, ana arterler, hastane güzergahları ve kırsal mahalle bağlantı yolları başta olmak üzere ulaşımın aksamaması için karla mücadelenin kesintisiz sürdürüldüğünü ve acil durumlara hızlı müdahale edildiğini belirtti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları