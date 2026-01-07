Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı — Vali Tuncay Akkoyun

Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında Mardin'de yapılan asayiş ve güvenlik toplantısında Aralık operasyonları, hudut denetimleri, narkotik ve karla mücadele ele alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:51
Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında valilikte düzenlenen asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan katıldı.

Operasyonlar ve Gözaltılar

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Vali Akkoyun, kentte huzur ve güvenin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Aralık ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 3'ünün tutuklandığını ifade etti.

Akkoyun ayrıca, terörle mücadele ve organize suç çetelerine yönelik operasyonların devam ettiğini vurgulayarak, "Bu kapsamda ilimizde 3 operasyon düzenlenmiş olup 7 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır." dedi. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 138 silah ile 4 bin 692 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

Hudut Güvenliği ve Sınır Denetimleri

Suriye sınır hattında yer alan ilde yasa dışı girişlere karşı önlemlerin aralıksız sürdüğünü belirten Akkoyun, Aralık ayında Suriye'den ülkeye yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 83 kişinin hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini, sınırı geçmeye teşebbüs eden 16 kişinin yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Narkotik, Kaçakçılık ve Siber Suçlar

Bağımlılıkla mücadeleye de değinen Akkoyun, narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilde Aralık ayında toplamda 71 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 98 şahsa işlem yapıldığını ve işlem sonrası gözaltına alınan 11 şahsın tutuklandığını bildirdi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Aralık ayında 52 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlar kapsamında 85 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirten Akkoyun, huzur ve güven uygulamalarında ise Aralık ayında aranan toplam 713 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalanıp adli mercilere teslim edildiğini kaydetti.

Terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında il genelinde siber suçlara yönelik 5 operasyon yapıldığını ve bu operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişinin adli mercilere sevk edildiğini ifade etti.

Karla Mücadele ve Koordinasyon

Vali Akkoyun, 29 Aralık'ta başlayan ve üç gün boyunca etkili olan kuvvetli kar yağışına ilişkin de bilgi verdi. Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları, AFAD, sağlık birimleri ve ilgili kurumlarla anlık iletişim sağlanarak gerekli tedbirlerin zamanında alındığını söyledi.

"Kar yağışı süresince sahada yaklaşık bin 200 personel ve 300’e yakın araç görev yapmıştır." diyen Akkoyun, planlı ve etkin çalışmalar sayesinde kar yağışının afete dönüşmesinin engellendiğini, vatandaşların mağduriyet yaşamasına izin verilmediğini belirtti. Ana arterler, hastane güzergahları ve kırsal mahalle bağlantı yolları başta olmak üzere ulaşımın aksamaması için karla mücadelenin kesintisiz sürdürüldüğünü ve acil durumlara hızlı müdahale edildiğini vurguladı.

