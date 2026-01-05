Mardin'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Mardin Artuklu'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı; sürücü araçta sıkıştı, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 23:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 23:07
Kaza Detayı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kabala Mahallesi'nde gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DUZ 421 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralıya, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ardından yaralı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

