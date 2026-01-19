Mardin'de Şenyurt Mahallesi'nde Müstakil Ev Yangını Söndürüldü

İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin durumu bildirmesinin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

Yangın sırasında can kaybı bildirilmezken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

