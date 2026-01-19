Mardin'de Şenyurt Mahallesi'nde Müstakil Ev Yangını Söndürüldü

Mardin Kızıltepe Şenyurt Mahallesi'nde çıkan müstakil ev yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; evde maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:57
İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin durumu bildirmesinin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

Yangın sırasında can kaybı bildirilmezken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

