Mardin'de Silahlı Kavga: Kızıltepe'de 1 Ölü, 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı; 8 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:36
Mardin'de Silahlı Kavga: Kızıltepe'de 1 Ölü, 4 Yaralı

Mardin'de Silahlı Kavga: Kızıltepe'de 1 Ölü, 4 Yaralı

Atatürk Mahallesi'nde çıkan çatışmada 8 kişi gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma, henüz bilinmeyen bir nedenle büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kavga sırasında yaralananlar; Suud Çeçen (56), A.Ç. (54), D.Ç. (52), S.A. (24) ve M.A. (30) olarak bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Suud Çeçen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ...

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da oto tamirhanesi yangını, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
2
Diyarbakır Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 5. Günde
3
Alanya'da 500 Bin TL'lik Avokado Hırsızlığı: 3 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
4
Serinhisar'da 66 Yaşındaki Halil Aytin sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
5
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 10'a Yükseldi
6
Sivas'ta firari FETÖ üyesi Y.Y. yakalandı
7
Adıyaman'da sobadan karbonmonoksit zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları