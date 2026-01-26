Mardin'de Silahlı Kavga: Kızıltepe'de 1 Ölü, 4 Yaralı

Atatürk Mahallesi'nde çıkan çatışmada 8 kişi gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma, henüz bilinmeyen bir nedenle büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kavga sırasında yaralananlar; Suud Çeçen (56), A.Ç. (54), D.Ç. (52), S.A. (24) ve M.A. (30) olarak bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Suud Çeçen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.

