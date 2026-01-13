Mardin'de Sis, Yağmur ve Kuvvetli Rüzgar Hayatı Zora Soktu

Mardin'de Sis, Yağmur ve Kuvvetli Rüzgar Günlük Hayatı Etkiledi

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları

Yağmur, yoğun sis ve kuvvetli rüzgar, Mardin'de sabah saatlerinden itibaren etkili oldu ve kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağmur ve rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran sis, trafikte görüş mesafesini düşürdü.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda sürücüler dikkatli ilerledi. Trafik ekipleri, sürücülere hız sınırlarına uymaları ve yakın takipten kaçınmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sürücü Çiçek Deniz, kentte havanın son derece sisli olduğunu belirterek, "Bugün Mardin’de hava çok yoğun sisli. Yola çıkacak sürücüler çok dikkatli olsunlar. Görüş mesafesi çok kısa, birkaç kez kazanın eşiğinden döndüm. Trafiğe çıkacak herkes daha tedbirli olmalı" ifadelerini kullandı.

