Mardin Kızıltepe'de Ev Yangını: Anne ve 3 Çocuk Kurtarıldı

Mardin Kızıltepe'de bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu itfaiye ekipleri tahliye etti; yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:39
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:39
Ersoylu Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, Ersoylu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anne ve 3 çocuğu itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

