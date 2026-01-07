Mardin Kızıltepe'de Sokak Ortasında Bebekli Anne ve Çocuğa Acımasız Saldırı

Olayın Detayları

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesinde dün meydana gelen olayda, psikolojik dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir şahıs sokakta yürüyen bir anne ve bir çocuğa saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, saldırgan önce bebeğiyle yürüyen anneye yumruk attı. Kadın yere düşerken bebeğine zarar gelmemesi için sıkıca sarıldı; saldırgan ise kadını darp etmeye devam etti.

Çocuğa Yönelik Saldırı ve Görüntüler

Daha sonra evinin önünde oyun oynayan küçük bir kıza yönelen saldırgan, korkuyla kaçmaya çalışan çocuğun başına sert bir yumruk attı. Darbenin etkisiyle çocuk kapıdan içeri savruldu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Müdahale ve Soruşturma

Çığlıkları duyan mahalle sakinlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü ve hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

