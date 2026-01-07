Mardin Kızıltepe'de Sokak Ortasında Bebekli Anne ve Çocuğa Acımasız Saldırı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, sokakta bebeğiyle yürüyen anne ve oyun oynayan çocuğa saldırdı; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:03
Mardin Kızıltepe'de Sokak Ortasında Bebekli Anne ve Çocuğa Acımasız Saldırı

Mardin Kızıltepe'de Sokak Ortasında Bebekli Anne ve Çocuğa Acımasız Saldırı

Olayın Detayları

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesinde dün meydana gelen olayda, psikolojik dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir şahıs sokakta yürüyen bir anne ve bir çocuğa saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, saldırgan önce bebeğiyle yürüyen anneye yumruk attı. Kadın yere düşerken bebeğine zarar gelmemesi için sıkıca sarıldı; saldırgan ise kadını darp etmeye devam etti.

Çocuğa Yönelik Saldırı ve Görüntüler

Daha sonra evinin önünde oyun oynayan küçük bir kıza yönelen saldırgan, korkuyla kaçmaya çalışan çocuğun başına sert bir yumruk attı. Darbenin etkisiyle çocuk kapıdan içeri savruldu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Müdahale ve Soruşturma

Çığlıkları duyan mahalle sakinlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü ve hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR ŞAHIS, SOKAK ORTASINDA...

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR ŞAHIS, SOKAK ORTASINDA KADIN VE ÇOCUKLARA SALDIRDI.

ARDINDAN EVİNİN ÖNÜNDE OYUN OYNAYAN KÜÇÜK BİR KIZA YÖNELEN SALDIRGAN, KORKUYLA KAÇMAYA ÇALIŞAN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Yediemin Otoparkında 6 Tır Yandı: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Batman'da Jandarma Operasyonunda 23 Şahıs Tutuklandı
3
Arnavutköy’de Boş Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu
4
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi
5
Arnavutköy'de Boş Binanın Çatısında Yangın — İtfaiye Müdahalesi
6
Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda hamam yangını: Çalışanlar tahliye edildi
7
Kazdağları'nda kayıp 3 kişi sağ salim bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları