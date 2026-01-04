Mardin Kızıltepe’de Tek Tekerle Giden Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Mardin Kızıltepe’de Tek Tekerle Seyreden Sürücü Yakalandı

Polis müdahalesi sonrası idari ve adli süreç başlatıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde seyir halinde trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşüren sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, S.S. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı; ayrıca sürücü hakkında 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi ve 'Trafik herkesin ortak yaşam alanıdır. Mardin’de can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecektir' ifadelerine yer verildi.

