Mardin Nusaybin'de İki Kız Kardeş Evde Silahla Ölü Bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kız kardeş evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu; polis kameraları incelemeye aldı, bir şüpheli tespit edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:00
Mardin Nusaybin'de İki Kız Kardeş Evde Silahla Ölü Bulundu

Mardin Nusaybin'de İki Kız Kardeş Evde Silahla Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Mardin’in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira (41) evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde iki kardeşi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve İnceleme

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı.

İlk belirlemelere göre kimliği tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mardin’de iki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Mardin’de iki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

