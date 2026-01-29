Marmara'da Feribot Rotasında Tehlike: Yüzen Ağaç Yalova'da Kıyıya Çekildi

Marmara'da feribot seyri tehlikeye giren yüzen ağaç kıyıya çekildi

Yalova açıklarında denetim sırasında tespit edildi

Yalova açıklarında deniz yüzeyinde sürüklenen büyük bir ağaç gövdesi, feribot trafiği için tehlike oluşturduğu değerlendirilerek kıyıya çıkarıldı.

Olay, Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü devriye faaliyetleri sırasında tespit edildi. Ağaç, İstanbul ile Yalova arasındaki feribotların seyir güzergâhına yakın bir noktada bulundu.

Seyir güvenliğini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen yüzen ağaç için gerekli güvenlik önlemleri alındı ve ekiplerin kullandığı tekneyle Merkez Balıkçı Barınağı'na çekildi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışmalarının yalnızca denetim ve kontrol faaliyetleriyle sınırlı olmadığını; denizde seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla da 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğünü bildirdi.

