Marmara'da Feribot Rotasında Tehlike: Yüzen Ağaç Yalova'da Kıyıya Çekildi

Marmara Denizi Yalova açıklarında feribot güzergâhına yakın bulunan yüzen ağaç, ekiplerce güvenlik önlemleriyle tekneyle Merkez Balıkçı Barınağı'na çekildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:15
Marmara'da Feribot Rotasında Tehlike: Yüzen Ağaç Yalova'da Kıyıya Çekildi

Marmara'da feribot seyri tehlikeye giren yüzen ağaç kıyıya çekildi

Yalova açıklarında denetim sırasında tespit edildi

Yalova açıklarında deniz yüzeyinde sürüklenen büyük bir ağaç gövdesi, feribot trafiği için tehlike oluşturduğu değerlendirilerek kıyıya çıkarıldı.

Olay, Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü devriye faaliyetleri sırasında tespit edildi. Ağaç, İstanbul ile Yalova arasındaki feribotların seyir güzergâhına yakın bir noktada bulundu.

Seyir güvenliğini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen yüzen ağaç için gerekli güvenlik önlemleri alındı ve ekiplerin kullandığı tekneyle Merkez Balıkçı Barınağı'na çekildi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışmalarının yalnızca denetim ve kontrol faaliyetleriyle sınırlı olmadığını; denizde seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla da 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Marmara Denizi’nde feribot trafiği için tehlike oluşturan yüzen ağaç kıyıya çekildi

Marmara Denizi’nde feribot trafiği için tehlike oluşturan yüzen ağaç kıyıya çekildi

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te 55 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı
2
Bursa'da Halk Otobüsünde Kalp Krizi: Şoför Muzaffer Sever Hayat Kurtardı
3
İzmir Bayraklı'da Çatı Katı Yangını Söndürüldü
4
Uşak'ta Alzheimer Hastası Nurten Bilir 18 Gündür Kayıp
5
Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Gözaltı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
6
Ali Yerlikaya, Berhem Salih ile Görüştü: Türkiye'nin Göç Yönetimi ve İş Birliği
7
Hasdal Yolu'nda Cezaevi Aracı Devrildi — Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları