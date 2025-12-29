DOLAR
Marmaraereğlisi'nde Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü Mehmet Gök hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:17
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kaza, Marmaraereğlisi ilçesi Cedit Ali Paşa Mahallesi belediye binası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü Mehmet Gök idaresindeki 06 NB 755 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluştu.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Gök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

