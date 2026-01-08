Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün Davaları Ertelendi

Muğla’daki 19 Mart 2025 protestosuna ilişkin Acar Ünlü hakkında açılan iki dava ertelendi; 'kamu görevlisine hakaret' davası 3 Şubat, 'kanuna aykırı yürüyüş' davası 30 Nisan'a alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:24
Muğla Adliyesi’nde savcılık mütalaaları açıklandı, yeni duruşma tarihleri belirlendi

Muğla’da 19 Mart 2025 tarihinde düzenlenen protesto yürüyüşü sonrasında açılan davalar bugün Muğla Adliyesi’nde görülmeye devam etti. Eylemler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalara tepki amaçlı düzenlenmişti.

Mahkemede iki ayrı dosya ele alındı; birinci dosya Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, ikinci dosya ise Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Acar Ünlü’nün görevli polis memurlarına yönelik olduğu iddia edilen 'Belediye başkanıyım ben, ahlaksız adam' sözlerinin kamu görevlisinin şeref ve saygınlığına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi. Savcılık, Ünlü’nün 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep etti; diğer 5 sanık hakkında ise beraat istendi.

Duruşmada söz alan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre istemesi üzerine mahkeme duruşmayı 3 Şubat saat 14.00'e erteledi.

Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki ikinci davada ise protesto yürüyüşüne katılan 10 sanık yargılandı. Suçlamalar arasında 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama' yer aldı. Duruşmada Acar Ünlü hazır bulunurken, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl yer almadı.

Sanık avukatları, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş suçu asla oluşmamıştır" diyerek davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve avukatların süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 30 Nisan saat 13.30'a erteledi.

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Söyleyecek bir şey yok" demekle yetindi.

