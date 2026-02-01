Marmaris Belediyesi'ne Yaban Domuzları İçin Bilgi Edinme Davası

Marmaris'te yaban domuzlarının kent içindeki tehdidine ilişkin bilgi talebine yanıt vermeyen belediye hakkında açılan dava, mahkeme kararıyla belediyenin bilgi vermesini hükme bağladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:41
Muğla’nın Marmaris ilçesinde şehir merkezine, evlerin bahçelerine kadar inen yaban domuzlarının oluşturduğu risk uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda Marmaris’te yaşayan Süha Uslu, belediyeye yaptığı bilgi edinme başvurusuna cevap verilmemesi üzerine yargıya başvurdu.

Uslu'nun soruları: Çalışmalar, ortaklıklar ve takvim

Sağlık açısından endişelerini dile getiren Uslu, belediyeye yönelttiği başvuruda şu konularda bilgi talep etti: yürütülen mevcut çalışmalar, sorunun çözümü için hangi adımların atıldığı ve gelecekte hangi önlemlerin planlandığı, herhangi bir kamu kurumu ile ortak çalışma yapılıp yapılmadığı ve kapsamı, toplumu uyarmak ve bilinçlendirmek için yürütülen çalışmalar ve sorunun çözümüne yönelik somut bir takvimin belirlenip belirlenmediği.

Uslu, belediyenin sorulara süresi içinde yanıt vermediğini belirterek yasal yollara başvurduğunu söyledi. Mahkeme başvuruyu kabul ederek belediyenin bilgi vermekle yükümlü olduğuna hükmetti.

Saha gözlemleri: Şehir merkezinde sürüler halinde domuzlar

Uslu, yaban domuzlarının yalnızca akşam saatlerinde değil günün her diliminde kent içinde görüldüğünü ifade ederek, çöp konteynerlerinden sahil ve plajlara, yol kenarlarından apartman bahçelerine kadar birçok noktada sürüler halinde dolaştıklarını ve hatta okulların önünde bile görüldüğünü aktardı. Bu durumun insan sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra diğer canlılar ve doğanın dengesi açısından da risk oluşturduğunu vurguladı.

Belediyenin sorumluluğu ve hukuki dayanak

Uslu, 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca belediyelerin çevre ve çevre sağlığından sorumlu olduğunu hatırlattı. Domuzların ormanlık alanlarda değil, mücavir alan içinde ve yaşamın yoğun olduğu bölgelerde görüldüğünü belirten Uslu, belediyenin bu konuda «kafasını kuma gömemeceğini» söyledi. Mahkeme kararına göre bilgi edinme hakkı herkes için bir hak, bilgi vermek ise kamu kurumları için kanuni bir yükümlülüktür.

Mahkeme kararı: İşlem iptal edildi, giderler belediyeye yüklendi

Mahkeme, Marmaris Belediyesi’nin başvuruya cevap vermeyerek zımnen ret işlemi tesis etmesinin hukuka uygun olmadığına hükmetti. Bu karar kapsamında dava konusu işlem iptal edilirken, yargılama giderlerinin belediye tarafından davacıya ödenmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca belediyenin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek zorunda olduğuna kanaat getirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

