Marmaris'te Alkollü Sürücünün Çarptığı Motosiklette 2 Kişi Metrelerce Savruldu

Marmaris'te alkollü sürücünün motosiklete arkadan çarpması sonucu A.D. ve Y.A.A. metrelerce savruldu; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:47
Marmaris'te Gece Trafik Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu tespit edilen bir otomobil sürücüsünün arkadan çarpması sonucu iki kişi metrelerce savrularak yaralandı.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Kaza, Beldibi Mahallesi 67. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 48 AUL 419 plakalı BMW marka otomobil, aynı yönde seyreden A.D. idaresindeki 48 AZB 614 plakalı motosiklete arkadan hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.D. ve arkasındaki yolcu Y.A.A. önce otomobilin üzerine, ardından yola savruldular. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ekipleri, motosiklet yolcusu Y.A.A.’yı Marmaris Devlet Hastanesine, motosiklet sürücüsü A.D.’yi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Sürücünün Durumu ve Yasal Süreç

Trafik ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü A.A.’nın alkollü olduğu tespit edildi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla A.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü; gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaza Anı Kamerada

Kaza anı bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla geldiği ve önündeki motosiklete çarptığı, çarpmanın etkisiyle sürücü ve yolcunun savrularak sürüklendiği görülüyor.

Soruşturma Sürüyor

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili yetkililer ve trafik ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

