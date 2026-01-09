Marmaris'te Belediye Çöp Kamyonu Yayaya Çarptı — 68 Yaşındaki Kadın Öldü

Olay

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Marmaris Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun çarptığı kadın ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Beldibi Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 NBA 571 plakalı ve Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çöp kamyonunun sürücüsü G.K. (43), yayayı fark edemeyerek Gülderen Türkmen (68)'e çarptı.

Müdahale ve Soruşturma

Çarpmanın etkisiyle savrulan Türkmen ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Türkmen'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülderen Türkmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

