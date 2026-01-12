Marmaris'te Belediye Kamyonu ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza Tepe Mahallesi Eski Datça Yolu 48 sokak üzerinde meydana geldi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün saat 00.45 sıralarında, Tepe Mahallesi Eski Datça Yolu 48 sokak üzerinde trafik kazası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sevk ve idaresindeki I.Ç. yönetimindeki 34 MCT 543 plakalı Marmaris Belediyesi’ne bağlı kamyonet, Eski Datça Yolu üzerinde seyir halindeyken 48 sokaga dönmek istedi. Bu sırada aynı istikametten gelen ve kamyoneti sollamaya çalışan sürücü T.Ç. yönetimindeki motosiklet, kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü T.Ç. yola savruldu. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Hattını araması üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

İlk tedavisinin ardından yaralı T.Ç., Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü I.Ç. ile ilgili işlemler yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARMARİS MOTOR KAZASI