Marmaris'te restorana silahlı saldırı: Şüpheliler Aydın'da yakalandı

Marmaris'te Yat Limanı'ndaki restorana düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri Aydın'da yakalandı; işletmeci ayağından yaralandı, E.C. ve Ö.A. (25) gözaltında.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:21
Marmaris'te restorana silahlı saldırı: Şüpheliler Aydın'da yakalandı

Marmaris'te restorana silahlı saldırı: Şüpheliler Aydın'da yakalandı

Olayın detayları ve gözaltılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yat Limanı içindeki bir restorana dün akşam saat 21.35 sıralarında silahlı saldırı gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, restoran işletmecisi mekanın içindeyken ara sokaktan çıkan bir kişi tarafından silahla saldırı düzenlendi. İşletmeci ayağından yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisi için başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Saldırganlar olay yerinden motora binerek kaçtı. Bölgedeki polis ekipleri, iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının şüphelileri Aydın'da yakalandı. Şüpheliler E.C ve Ö.A (25) emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin Marmaris'te emniyette işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma ve işlemler sürüyor.

MARMARİS’TE RESTORANA SALDIRAN ŞAHISLAR AYDIN’DA YAKALANDI

MARMARİS’TE RESTORANA SALDIRAN ŞAHISLAR AYDIN’DA YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Topuna Döndü — Yangın Kontrol Altında
2
Kayseri’de Fuhuş Pazarlığı Sonrası Altın ve Dövizleri Çalan 2 Şüpheli Yakalandı
3
Düzce'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Bursa'da Sokak Kavgası: İki Genç Tekme ve Yumruklarla Birbirine Saldırdı
5
Antakya'da Sağdan Sollama Kamerada: Sürücüye 2 bin 719 TL Ceza
6
Şanlıurfa'da İşçi Servisi Ağaca Çarptı: 7 Yaralı
7
Kars’ta Fuhuş Operasyonu: 20 Gözaltı, 21 Kadın Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları