Marmaris'te restorana silahlı saldırı: Şüpheliler Aydın'da yakalandı

Olayın detayları ve gözaltılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yat Limanı içindeki bir restorana dün akşam saat 21.35 sıralarında silahlı saldırı gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, restoran işletmecisi mekanın içindeyken ara sokaktan çıkan bir kişi tarafından silahla saldırı düzenlendi. İşletmeci ayağından yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisi için başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Saldırganlar olay yerinden motora binerek kaçtı. Bölgedeki polis ekipleri, iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının şüphelileri Aydın'da yakalandı. Şüpheliler E.C ve Ö.A (25) emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin Marmaris'te emniyette işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma ve işlemler sürüyor.

