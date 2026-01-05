Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Operasyonun detayları

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturmalar sonucunda düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmaları Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri gerçekleştirdi. Ekipler, uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Operasyon kapsamında şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve kaldıkları otel odasında yapılan aramalarda 7 kilo 68 gram esrar, 3 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA YAKALANAN 5 ŞÜPHELİ, TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.