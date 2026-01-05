DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Marmaris'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı; 7 kilo 68 gram esrar, 3 hassas terazi ve 41 bin 400 TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 19:25
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 19:28
Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Operasyonun detayları

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturmalar sonucunda düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmaları Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri gerçekleştirdi. Ekipler, uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Operasyon kapsamında şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve kaldıkları otel odasında yapılan aramalarda 7 kilo 68 gram esrar, 3 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA YAKALANAN 5...

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA YAKALANAN 5 ŞÜPHELİ, TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Firari FETÖ/PDY Hükümlüsü Yakalandı
2
İnegöl'de Enişte, Kayınbiraderini Bacağından Vurdu
3
Mersin Silifke'de Kayıp Sami Şen'in Cesedi Bulundu
4
İzmir Torbalı'da midibüs çarpması: 25 yaşındaki Yağmur Şenli yaşamını yitirdi
5
Isparta'da Kamyonet ile Mikser Çarpıştı: 1 Kişi Sıkıştı, Kurtarıldı
6
New York'ta Maduro ve Cilia Flores İçin Serbest Bırakılma Protestosu
7
TEM Otoyolu Düzce'de Bariyerlere Saplanan Araç: 2 Kişi Öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları