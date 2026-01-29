Marmaris'teki silahlı saldırıda 2 şüpheli Aydın'da yakalandı

Olayın ayrıntıları

Muğlla’nın Marmaris ilçesinde bir işletmeye yönelik silahlı saldırının ardından kaçan zanlılar, polis ekiplerinin çalışması sonucu Aydın'da yakalandı. Olayın mağduru Ö.Y., saldırı sırasında sağ bacağından yaralandı.

Saldırı 28 Ocak Çarşamba günü saat 21.40 sıralarında Yat Limanı mevkii Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddialara göre, işletme sahibi Ö.Y., restoran girişine yakın bir noktada bulunduğu sırada kapşonlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı ve şüpheli, Ö.Y.'yi sağ bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı kamera incelemesi ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren kişilerin E.C. ve Ö.A. olduğu tespit edildi.

Kaçış ve yakalanma süreci

Çalışmalar sırasında şüphelilerin 41 plakalı çalıntı bir motosiklet kullandıkları belirlendi. Saldırının ardından motosikleti Tepe Mahallesi 39. Sokak üzerinde bırakarak yaya şekilde Netsel Marina yönüne kaçtıkları, marina içinde önce bir taksiye bindikleri, Taşhan mevkiinde indikten sonra ise 34 plakalı Mercedes marka araçla Aydın iline doğru hareket ettikleri tespit edildi.

Durumun Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ile paylaşılması üzerine şüpheliler, Aydın il girişinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Marmaris’e getirildi.

Olayda kullanılan motosikletle ilgili olarak ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan Marmaris Asayiş Büro Amirliği tarafından ayrı bir tahkikat başlatıldı.

Adli süreç

Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından şüpheliler, mevcutlu olarak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Tutuklama talebiyle Marmaris Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, delil ve kamera kayıtlarının incelemelerinin devam ettiği bildirildi.

