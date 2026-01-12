MASKİ'den Manisa'da 12 kilometrelik dere güvenlik hamlesi

MASKİ, tehlike arz eden derelerde 12 kilometrelik korkuluk yapımı ve ıslah çalışmasıyla Manisa'da can ve mal güvenliğini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:52
MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tehlike arz eden dere yatakları, sulama ve yağmur suyu kanallarında yürüttüğü ıslah ve korkuluk çalışmalarıyla yaşam alanlarını güvenli hale getiriyor. Toplam 12 kilometrelik dayanıklı ve uzun ömürlü korkuluk yapımı yapılacak; ekipler saha incelemeleriyle riskli noktaları tespit edip önlemleri hayata geçiriyor.

Hedef yaşanabilecek kazaların önüne geçmek

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Kontrol Mühendisi Müjde Aparı çalışmaların amacını şöyle açıkladı:

"İlimiz genelinde bulunan muhtelif derelerde yaklaşık 12 kilometrelik korkuluk tamiratı ve sıfırdan imalat çalışmalarımız başladı. Mahalle muhtarlarımız tarafından gelen talepler doğrultusunda çalışmaların yapılacağı bölgeleri tespit ederek programlarımıza dahil ettik. Çalışmalara başlayan ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor."

Tehlike arz eden bölgeydi

Karaali Mahalle Muhtarı Metin Yardımcı, daha önce yapılan ıslah çalışmalarına değinerek memnuniyetini dile getirdi:

"Mahallemiz sınırları içinden geçen deremizin geçtiğimiz aylarda ıslah çalışması tamamlanmıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin destekleriyle deremiz pırıl pırıl oldu. Mahallemizde nüfusun artmasıyla ihtiyaçlarımızda artıyor. Bu nedenle ıslah edilen deremizin bazı yerlerinde korkuluklar eksik bazı yerlerinde ise tamirat gerekiyordu. Sağ olsunlar taleplerimizi hemen dikkate alarak çalışmalara başladılar. Artık mahalle sakinlerimiz rahat nefes alacak. Hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ederim."

Çocuklar için tehlike oluşturuyordu

Barbaros Mahallesi sakinleri de yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti aktardı.

Uğur Yılmaz: "Mahallemizin içinden geçen dere özellikle kış aylarında sıkıntılar yaşatıyordu. Çocuklar için çok tehlikeliydi. Artık güvenlik önlemleriyle birlikte bu tehlike ortadan kalmış oldu. Ayrıca deremizin içine de kimse çöp atamıyor. Hem koku oluşumu hem de görüntü kirliliğinin önlenmesi için güzel bir çalışma oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Ercan Yılmaz: "Yürütülen çalışmalardan çok memnunuz. Hem güvenlik hem de derelerin temizliği noktasında güzel bir çalışma oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim."

