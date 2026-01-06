Mayon Yanardağı Alarm Seviyesi 3’e Yükseldi

Phivolcs: Lav akıntısı riski arttı, birkaç hafta içinde tehlikeli patlama olabilir

Filipinler’in Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı için Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, alarm seviyesinin 5 seviyeli sistemde 3'e yükseltildiği bildirildi.

Phivolcs, seviye 3'ün lav akıntısı riskinin arttığı ve birkaç hafta içinde tehlikeli bir patlama yaşanma potansiyeli taşıdığı anlamına geldiğini belirtti.

Yetkililer, lav akıntıları, kaya düşmeleri ve diğer riskler nedeniyle 6 kilometrelik tehlikeli bölgenin boşaltılması çağrısı yaptı. Ayrıca, yanardağın ani bir patlama sonrası püskürteceği küllerin uçaklar için tehlikeli olabileceği gerekçesiyle pilotlara zirveye yakın uçmaktan kaçınma uyarısı yapıldı.

Mayon, Filipinler’deki 22 volkanın en aktifi olarak biliniyor. Yanardağda gerçekleşen son patlama Haziran 2023'te oldu; bu olay sırasında lav ve zehirli gaz püskürtmüştü.

