Mazıdağı'nda kar ve buzlanma kazaya yol açtı: 6 yaralı

Mardin'in Mazıdağı Duraklı mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle bir araç uçuruma yuvarlandı; 6 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:29
Mazıdağı'nda kar ve buzlanma kazaya yol açtı: 6 yaralı

Mazıdağı'nda kar ve buzlanma kazaya yol açtı: 6 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası buzlanan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Olayın oluşu

Kaza, Mazıdağı karayolu Duraklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan ve buz tutan yolda seyir halindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.

Müdahale ve tahliye

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MAZIDAĞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BUZLANAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON...

MAZIDAĞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BUZLANAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARACIN UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU 6 KİŞİ YARALANDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Başçiftlik'te Yoğun Kar: Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı
2
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
3
Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın — Üretim Tesisi Tahliye Edildi
4
Bolu'da Karla Kaplı Tesiste Drift: Bir Ehliyet Süresiz İptal, Diğerine 60 Gün Men
5
Bilecik'te Eski Eşinin Evlendiği Polise Ateş Açan Memur Adliyeye Sevk Edildi
6
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı, 12 Cep Telefonu ve Alkol Ele Geçirildi
7
Şanlıurfa Viranşehir'de Buzlanma Kaynaklı Zincirleme Kaza: 2 Ölü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları