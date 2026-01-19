Mazıdağı'nda kar ve buzlanma kazaya yol açtı: 6 yaralı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası buzlanan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Olayın oluşu
Kaza, Mazıdağı karayolu Duraklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan ve buz tutan yolda seyir halindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.
Müdahale ve tahliye
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
