Menekşe Deresi'nde Sular Çekildi: Küçükçekmece'de Tekneler Geçişte Zorlandı

Menekşe Deresi'nde Sular Çekildi, Tekneler Geçişte Zorlandı

Küçükçekmece'de kum birikintileri ve suların çekilmesi kameraya yansıdı

Küçükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi'ne bağlanan kısmında, Menekşe Deresi çevresinde kuvvetli lodosun etkisiyle biriken kumlar ve suların çekilmesi sonucu su seviyesi alçaldı. Bu durum, dereden geçiş yapmaya çalışan teknelere büyük zorluk yaşattı; yaşanan anlar kameralara yansıdı.

Alçalan suyla birlikte ortaya çıkan kum birikintileri, teknelerin limana girişini engelliyor ve geçişlerde aksamalara neden oluyor. Görüntülerde teknelerin sığlaşan su nedeniyle ilerlemekte zorlandığı görülüyor.