Menekşe Deresi'nde Sular Çekildi: Küçükçekmece'de Tekneler Geçişte Zorlandı

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde kuvvetli lodos ve su çekilmesiyle kum birikintileri oluştu; tekneler 4-5 saat geçişte zorluk yaşadı, görüntülere yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:18
Menekşe Deresi'nde Sular Çekildi: Küçükçekmece'de Tekneler Geçişte Zorlandı

Menekşe Deresi'nde Sular Çekildi, Tekneler Geçişte Zorlandı

Küçükçekmece'de kum birikintileri ve suların çekilmesi kameraya yansıdı

Küçükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi'ne bağlanan kısmında, Menekşe Deresi çevresinde kuvvetli lodosun etkisiyle biriken kumlar ve suların çekilmesi sonucu su seviyesi alçaldı. Bu durum, dereden geçiş yapmaya çalışan teknelere büyük zorluk yaşattı; yaşanan anlar kameralara yansıdı.

Alçalan suyla birlikte ortaya çıkan kum birikintileri, teknelerin limana girişini engelliyor ve geçişlerde aksamalara neden oluyor. Görüntülerde teknelerin sığlaşan su nedeniyle ilerlemekte zorlandığı görülüyor.

Olayı değerlendiren Sabri Özceyhan, "Çoğu tekne limana girmek için şurayı kullanıyor. Geçerken de giremiyor, tabii orada oturuyor. Tekneler zorluk yaşıyor, 4-5 saattir giremeyen tekne oldu. Şimdi zaten boğazdan tekne girerse onu da görmüş oluruz. Burada hep böyle oluyor. Burası daha dün balık tuttuğumuz yerdi, şimdi yürüyoruz. Yani burada balık avlıyorduk, şu an burası ada olmuş şekilde. Belediyenin çalışması oluyor, burada örümcek dozer geliyor, kumları temizliyor, derinleştiriyor ama yeterli kalmıyor herhalde. Hemen ardından yine bu şekilde sığ oluyor" dedi.

Belediyenin çalışmaları bölgedeki kumları temizleme ve derinleştirme şeklinde sürüyor; çıkan görüntüler, sorunun tekrarladığını gösteriyor.

