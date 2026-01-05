DOLAR
Menteşe'de Kentsel Sit Alanında Yangın: Eski Muğla Evinde Hasar

Menteşe'de kentsel sit alanındaki eski Muğla evinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın paniğe yol açtı; itfaiye müdahale etti, 2 halı yandı ve duvarlar isten zarar gördü.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:13
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:13
Menteşe'de kentsel sit alanında yangın paniği

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, kentsel sit alanı içinde yer alan eski Muğla evindeki yangın mahallede endişe yarattı. Yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor.

Olayın ayrıntıları

Yangın, Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi Kızıldağ Sokak üzerindeki evde başladı. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi ve bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye intikal ederek yangına müdahale etti. Yangında 2 adet 4 metrekare halı yanarken, duvarlar isten zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

