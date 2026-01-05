Menteşe'de Kentsel Sit Alanında Yangın: Eski Muğla Evinde Hasar

Menteşe'de kentsel sit alanında yangın paniği
Muğla’nın Menteşe ilçesinde, kentsel sit alanı içinde yer alan eski Muğla evindeki yangın mahallede endişe yarattı. Yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor.
Olayın ayrıntıları
Yangın, Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi Kızıldağ Sokak üzerindeki evde başladı. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi ve bölgeye ekipler sevk edildi.
Müdahale ve hasar
İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye intikal ederek yangına müdahale etti. Yangında 2 adet 4 metrekare halı yanarken, duvarlar isten zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
