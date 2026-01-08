Meriç Nehri'nde Silahlı Hesaplaşma: Göçmen Kaçakçıları Alarmda

Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri hattında yaşandığı öne sürülen silahlı çatışma, sınır hattında alarma neden oldu. Karın bölgesinden vurulan bir göçmen ağır yaralanırken, güvenlik önlemleri hızla artırıldı.

Hastanede alarm verildi

Olayın, Edirne karşı kıyısında yer alan Bosnaköy (Nea Vissa) bölgesinde meydana geldiği bildirildi. Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu şahıs, silahla vurulmuş halde bulunarak Didymoteicho (Dimetoka) Hastanesi'ne acil koduyla sevk edildi. Hastaneye nakil sırasında sağlık ve hemşirelik personeli olağanüstü koşullarda müdahaleye geçti ve kurum genelinde alarm durumu ilan edildi.

Kurşunlar nehir kenarında

Yapılan ilk incelemelerde yaralının karın bölgesinden vurulduğu tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunan şahıs zaman kaybedilmeden ameliyata alındı; ameliyatın ardından yoğun gözetim altında tutulduğu bildirildi. Olay yerinde yapılan ilk bulgular, çatışmanın nehir kıyısında gerçekleştiğine işaret ediyor.

Kaçakçı şebekeleri arasındaki hesaplaşma

Resmî makamlar henüz açıklama yapmazken, güvenlik kaynakları olayın insan kaçakçılığı şebekeleri arasındaki bir hesaplaşmadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Meriç Nehri çevresinde faaliyet gösteren kaçakçı grupların son dönemdeki hareketliliği ve gerilimin artması dikkat çekiyor.

Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı

Yunan polisi, silahlı saldırının kesin lokasyonunu ve kullanılan silahın türünü belirlemek amacıyla bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma çok yönlü sürdürülürken, yaralının bilinci açılması halinde ifadesine başvurulacağı bildirildi. Olayın ardından Meriç Nehri boyunca güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN YABANCI UYRUKLU BİR ŞAHIS, SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNARAK ACİL KODUYLA DİDYMOTEİCHO (DİMETOKA) HASTANESİ'NE KALDIRILDI.