Mersin Bozyazı'da Motosiklet Kazası: Yiğit Çelik 48 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 5 Aralık 2025'te meydana gelen kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki Yiğit Çelik, 48 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:27
Mersin Bozyazı'da Motosiklet Kazası: Yiğit Çelik 48 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Mersin Bozyazı'da Motosiklet Kazası: Yiğit Çelik 48 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Bozyazı'da 5 Aralık 2025'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yiğit Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kaza, 5 Aralık 2025 tarihinde Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Çamlık mevkii, D-400 Silifke-Antalya kara yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, R.Y. yönetimindeki 33 TK 842 plakalı otomobil ile Yiğit Çelik (18) idaresindeki 33 AON 932 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Tedavi Süreci ve Vefat

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan genç, ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 48 gündür süren tedaviye rağmen doktorların müdahaleleri sonucu Yiğit Çelik hayatını kaybetti.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE 5 ARALIK 2025 TARİHİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN...

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE 5 ARALIK 2025 TARİHİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN 18 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YİĞİT ÇELİK, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te UMKE karlı yolları aşarak karbonmonoksit zehirlenen 9 kişilik aileyi kurtardı
2
Osmaniye Düziçi'nde Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
3
Antalya Serik'te Sağanak Felç Etti: Esnaf Su Baskınıyla Sabah Temizliğe Başladı
4
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü, Ağaçlar Sular Altında
5
Elazığ Kovancılar'da Kar Nedeniyle Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
6
Nevşehir'de Özyayla'da Kaçak Kazı: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
7
Hınıs'ın Ovakozlu Köyünde İmece ve Şengül Aileleri Barıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları