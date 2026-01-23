Mersin Bozyazı'da Motosiklet Kazası: Yiğit Çelik 48 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Bozyazı'da 5 Aralık 2025'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yiğit Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza Detayları
Kaza, 5 Aralık 2025 tarihinde Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Çamlık mevkii, D-400 Silifke-Antalya kara yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, R.Y. yönetimindeki 33 TK 842 plakalı otomobil ile Yiğit Çelik (18) idaresindeki 33 AON 932 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Tedavi Süreci ve Vefat
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan genç, ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 48 gündür süren tedaviye rağmen doktorların müdahaleleri sonucu Yiğit Çelik hayatını kaybetti.
