Mersin'de abart egzoz ve drift cezası: 496 bin 821 lira

Mersin'de 20- 28 Aralık'ta yapılan denetimlerde abart egzoz kullanan 44 araç ile drift yapan sürücüye toplam 496 bin 821 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:22
Mersin'de abart egzoz ve drift cezası: 496 bin 821 lira

Mersin'de abart egzoz kullananlara ve drift atana ağır yaptırım: 496 bin 821 lira

Mersin'de abart egzoz kullanan 44 araç sürücüsü ile drift atarken görüntülenen bir sürücüye toplam 496 bin 821 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin genelinde 20- 28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik kapsamlı işlemler yapıldı. Denetimlerde, abart egzoz kullandığı tespit edilen 20 motosiklet ve 24 otomobil olmak üzere toplam 44 araç hakkında işlem uygulandı.

Bu kapsamda araç sürücülerine toplam 407 bin 748 TL idari para cezası kesilirken, söz konusu araçlar trafikten men edildi.

Drift olayında idari ve adli yaptırım

Sosyal medya platformlarında yer alan ve Erdemli ilçesinde drift atıldığı görüntülenen araca ilişkin soruşturma sonrası sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Sürücüye 67 bin 236 TL, araç ruhsat sahibine ise 21 bin 837 TL idari para cezası verilmiştir. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve ilgili araç trafikten men edildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Abart egzoz kullanan ve drift atanlar affedilmedi

Abart egzoz kullanan ve drift atanlar affedilmedi

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

