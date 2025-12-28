DOLAR
Mersin'de Abartı Egzoz ve Drift Yapanlara 496 bin 821 lira Ceza

Mersin'de 20-28 Aralık tarihli denetimlerde 44 araca ve drift yapan sürücüye toplam 496 bin 821 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:34
Mersin'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Kesildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin genelinde 20-28 Aralık tarihleri arasında yürütülen trafik denetimlerinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik kapsamlı yaptırımlar uygulandı.

Abartı Egzoz Denetimleri

Denetimler sonucunda abartı egzoz kullandığı tespit edilen 20 motosiklet ve 24 otomobil olmak üzere toplam 44 araca işlem yapıldı. Bu sürücülere yönelik uygulamalarda toplam 407 bin 748 TL idari para cezası kesildi ve söz konusu araçlar trafikten men edildi.

Drift Yapan Sürücüye Ağır Yaptırım

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Erdemli ilçesinde drift atan araca ait görüntülerin incelenmesi üzerine başlatılan soruşturmada, ekipler tarafından tespit edilen sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Sürücüye 67 bin 236 TL, araç ruhsat sahibine ise 21 bin 837 TL idari para cezası düzenlendi. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve araç trafikten men edildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Toplam uygulanan ceza tutarı ise 496 bin 821 lira olarak açıklandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

